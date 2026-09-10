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Царьград

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Климатологи: Волге угрожает обмеление из-за теплых зим и испарения

Климатологи: Волге угрожает обмеление из-за теплых зим и испарения

Журналистам стало известно, что Волге в Тверской области угрожает обмеление. Основные причины: теплые зимы, таяние снега и сильное испарение.

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