Жительница Карелии в течение трех дней переводила более миллиона рублей мошенникам

Жители Карелии и гости республики продолжают активно расставаться с собственными деньгами. Как рассказали в МВД Карелии, на днях в ОМВД России по Олонецкому району обратилась жительница одного из поселков, у которой путем обмана похитили свыше миллиона рублей.
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