«Гладбах» готов продать Тюрама за 10 млн евро зимой, чтобы не потерять бесплатно летом. Форварда хотят подписать «Бавария» и «Интер»

Форвард Маркус Тюрам может покинуть «Боррусию» из Менхенгладбаха в январе. Клуб готов продать 25-летнего игрока сборной Франции зимой, чтобы не потерять его бесплатно по окончании сезона – 30 июня 2023 года Тюрам может стать свободным агентом.