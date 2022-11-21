Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

«Гладбах» готов продать Тюрама за 10 млн евро зимой, чтобы не потерять бесплатно летом. Форварда хотят подписать «Бавария» и «Интер»

Форвард Маркус Тюрам может покинуть «Боррусию» из Менхенгладбаха в январе. Клуб готов продать 25-летнего игрока сборной Франции зимой, чтобы не потерять его бесплатно по окончании сезона – 30 июня 2023 года Тюрам может стать свободным агентом.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх