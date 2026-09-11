Личный опыт: что на самом деле входит в стоимость речного круиза и за что придётся доплачивать

Когда я впервые услышала словосочетание «всё включено» применительно к речному круизу, то, честно говоря, отнеслась к нему с изрядной долей скепсиса.
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