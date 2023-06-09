Базовые маринады для разных видов мяса: пробуем 4 комбинации. Для мангала и гриля

Во многих семьях каждый имеет свой собственный рецепт маринада для шашлыка. Однако, многие не всегда следуют истинным намерениям маринада, добавляя агрессивные и доминирующие ингредиенты, такие как уксус или даже майонез в некоторых случаях.
Во многих семьях каждый имеет свой собственный рецепт маринада для шашлыка. Однако, многие не всегда следуют истинным намерениям маринада, добавляя агрессивные и доминирующие ингредиенты, такие как уксус или даже майонез в некоторых случаях.
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