Steak Lovers

18 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Сахар плюс дрожжи равняется брага.Какой квас?Домашний квас за ...
  • Алена
    "Вариантится" быстро???? Или варится?? ГрамотеиДобавили в грибно...
  • Владимир Смолькин
    Так и надо было написать- добавить в грибной суп гречневой каши.😀Добавили в грибно...

Базовые маринады для разных видов мяса: пробуем 4 комбинации. Для мангала и гриля

Базовые маринады для разных видов мяса: пробуем 4 комбинации. Для мангала и гриля

Во многих семьях каждый имеет свой собственный рецепт маринада для шашлыка. Однако, многие не всегда следуют истинным намерениям маринада, добавляя агрессивные и доминирующие ингредиенты, такие как уксус или даже майонез в некоторых случаях.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх