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ЧМ-2022. Бразилия против Сербии, Швейцария сыграет с Камеруном, Португалия – с Ганой

Сборная Бразилии сыграет с Сербией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022. Также в четверг Швейцария сыграет с Камеруном, Уругвай – с Южной Кореей, Португалия – с Ганой.

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