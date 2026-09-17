Американский суд вынес приговор фигуранту дела о теракте в подмосковном «Крокусе»

Федеральный суд в США приговорил гражданина Афганистана Мохаммада Шарифуллу к 20 годам лишения свободы по делу о поддержке террористической организации «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (*террористическая группировка ИГИЛ-Х, запрещена в России).
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