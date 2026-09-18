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Педагог из Екатеринбурга вышел во второй тур финала конкурса «Учитель года России»

Педагог из Екатеринбурга вышел во второй тур финала конкурса «Учитель года России»

Преподаватель истории из екатеринбургской гимназии № 9 Александр Недорезов вошел в число 20 лауреатов первого тура финала Всероссийского конкурса «Учитель года России».

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