Кейт Бланшетт призналась, что снималась во «Властелине колец» за сэндвичи

Актриса Кейт Бланшетт поделилась подробностями о своем участии в фильме «Властелин колец». Известная актриса, сыгравшая роль эльфийки Галадриэль, рассказала, что не получила свой гонорар за съемки в фильме.
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