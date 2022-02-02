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Путин: США думают прежде всего о сдерживании развития России, а не о безопасности Украины +

Путин: США думают прежде всего о сдерживании развития России, а не о безопасности Украины +

Как отметил президент, на Западе никто не подумал, что если Украина будет в НАТО и начнет атаку на Крым, России придется воевать с альянсом МОСКВА, 1 февраля.

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