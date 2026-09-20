Два магазина — одна «помпа» Ружье KSG Defender в женских руках. Короткое оружие, что и говорить. И сразу два магазина, конечно, впечат.
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