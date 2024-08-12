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Прямая трансляция боя Шон О’Мэлли – Мераб Двалишвили на UFC 306 15 сентября

Прямая трансляция боя Шон О’Мэлли – Мераб Двалишвили на UFC 306 15 сентября

В воскресенье 15 сентября 2024 года будет проведен турнир UFC 306 по смешанным единоборствам. Главным поединком бойцовского вечера станет бой за титул в легчайшем весе между Шоном О’Мэлли и Мерабом Двалишвили.

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