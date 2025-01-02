В распоряжении Мойки78 оказалась запись с моментом нападения на 33-летнего курьера в новогоднюю ночь на набережной Черной речки, 53.
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В распоряжении Мойки78 оказалась запись с моментом нападения на 33-летнего курьера в новогоднюю ночь на набережной Черной речки, 53.