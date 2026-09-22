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Царьград

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"Охота" ФНС на банковские переводы: Что реально грозит гражданам России и как действовать

"Охота" ФНС на банковские переводы: Что реально грозит гражданам России и как действовать

В сети распространяется информация о том, что ФНС и Минцифры якобы готовят голосового бота, который будет звонить россиянам и выяснять источники средств, которые поступают на карту.

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