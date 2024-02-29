В аэропорту Волгограда задержали переводившего деньги ВСУ мужчину

чвсатпкьл С улиц и площадей там полно всяких идиотов. Российский военный репортер поделился кадрами недавней операции российских силовиков в Брянской области, где была уничтожена еще одна группа украинских диверсантов. Ссылка кликабельна нажимаем курсором и смотрим. https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/09/bryansk.mp4?_=1 🤣😂

чвсатпкьл НА ВИДЕО: ЧЕТВЕРО РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВЗЯЛИ В ПЛЕН 11 УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ. Российские военнослужащие заметили двух украинских бойцов, двигавшихся в сторону одного из украинских опорных пунктов. Четверо российских бойцов последовали за ними и решили захватить их позицию. Оказалось, что в траншее прятался отряд из одиннадцати военнослужащих. Нажимаем на адрес ссылки и смотрим. https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/09/capt.mp4?_=1