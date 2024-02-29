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В аэропорту Волгограда задержали переводившего деньги ВСУ мужчину

В аэропорту Волгограда задержали переводившего деньги ВСУ мужчину

Сотрудники ФСБ России провели задержание 19-летнего гражданина. Его подозревают в госизмене. По информации управления регионального ФСБ, молодого человека задержали в аэропорту Волгограда.

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Комментарии
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чвсатпкьл
С улиц и площадей там полно всяких идиотов. Российский военный репортер поделился кадрами недавней операции российских силовиков в Брянской области, где была уничтожена еще одна группа украинских диверсантов. Ссылка кликабельна нажимаем курсором и смотрим. https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/09/bryansk.mp4?_=1 🤣😂
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19 час.
чвсатпкьл
НА ВИДЕО: ЧЕТВЕРО РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВЗЯЛИ В ПЛЕН 11 УКРАИНСКИХ БОЕВИКОВ. Российские военнослужащие заметили двух украинских бойцов, двигавшихся в сторону одного из украинских опорных пунктов. Четверо российских бойцов последовали за ними и решили захватить их позицию. Оказалось, что в траншее прятался отряд из одиннадцати военнослужащих. Нажимаем на адрес ссылки и смотрим. https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2023/09/capt.mp4?_=1
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19 час.
ч
чвсатпкьл
Опубликованные кадры демонстрируют операции российского спецназа в украинском тылу. Операции включали в себя ликвидацию украинской военной техники, засады на дорогах, используемых украинскими военнослужащими, и уничтожение групп украинских диверсантов в приграничных районах.  Некоторых из этих операций ранее поделились некоторые российские военные источники, другие были опубликованы впервые и включали кадры с камер уничтоженных украинских военнослужащих. Видео начинается с успешной засады российского спецназа на группу украинских диверсантов, которые пытались пересечь границу в лесных массивах, но были уничтожены.                                           https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2024/02/sf-1.mp4?_=1
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19 час.

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