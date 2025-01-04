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Сын бывшего вратаря «Сатурна» Кински перейдет в «Тоттенхэм». Сумма сделки составит 10 млн фунтов

Сын бывшего вратаря «Сатурна» Кински перейдет в «Тоттенхэм». Сумма сделки составит 10 млн фунтов

Голкипер пражской «Славии» Антонин Кински близок к переходу в «Тоттенхэм».Голкипер пражской «Славии» Антонин Кински близок к переходу в «Тоттенхэм».

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