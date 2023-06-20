Обклеенного сушеным трепангом китайца поймали уссурийские таможенники на границе

Больше 3 кг сушеного трепанга обнаружили под одеждой у иностранца сотрудники Уссурийской таможни. Он пытался незаконно вывезти товар в Китай, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на отдел по связям с общественностью ДВТУ.
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