Навальный сообщил, что в отношении него завели уголовное дело за вандализм

Политик отмечает, что не знает причину, по которой запустили судопроизводствоОсужденный политик и активист Алексей Навальный* в соцсети заявил, что получил письмо от следователя, в котором его уведомили о возбуждении нового дела в отношении него по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).
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