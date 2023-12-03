США собираются разместить ракеты против Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Согласно сообщению издания Nikkei Asia, американские военные планируют в 2024 году разместить в Индо-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности наземного базирования, способные поражать цели на территории Китая.
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