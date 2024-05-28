Политолог Бортник: отсутствие США и КНР на саммите в Швейцарии станет сигналом

Лидеры США и Китая пропустят мирный саммит в Швейцарии. Это обидело Украину, а также стало сигналом для стран коллективного Запада и Глобального Юга, заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.
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