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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «Очень сложно что-то предсказать. Ждем захватывающую борьбу в квалификации»

Пилот «Макларена» кратко подвел итоги первых практик этапа в Джидде: в первой сессии Оскар показал седьмое время, во второй – десятое.

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