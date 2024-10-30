В ЯНАО готовятся к ликвидации одной из дум. Инсайд

В Приуральском районе ЯНАО готовятся к упразднению районной думы. По словам собеседников URA.RU в региональных политических кругах, это может произойти вскоре после вхождения в состав муниципалитета города Лабытнанги, который должен стать районным центром.
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