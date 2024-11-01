Тишковец: ноябрь в большинстве регионов РФ будет теплым и влажным

Заключительный месяц осени на большинстве территорий России окажется весьма теплым и влажным. Это следует из долгосрочных прогнозов погоды на ноябрь 2024 года, сообщил в пятницу, 1 ноября, специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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