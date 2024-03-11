Написать идеи Instagram Story, чтобы показать преимущества продукта

Рекомендуем использовать промты на английском языке Нажмите на промт, чтобы скопировать его в буфер обмена I’m looking for an Instagram story idea that will showcase the unique features and benefits of my [product/service] to my [ideal customer persona] in a creative and engaging way.
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