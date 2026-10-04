Жители массово покидают горящий Киев: наглый фейк врагов или правда

В последние дни резко увеличилось количество новостей и публикаций, где утверждается, что на фоне беспрецедентного роста ударов России по Киеву, куда вишенкой добавились удары по главным мостам, ранее до невозможности переможные жители Киева начинают повторять ветхозаветную драму "исход евреев из Египта".