Потрошители спалились

Прайс на человеческие органы найден на позициях ВСУ в Харьковской области Ранее мы Вам сообщали о группе медиков из Израиля и Японии , которые под видом благотворительного фонда в течении года проводят изъятие органов и якобы заменяют их на протезы (https://t.
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