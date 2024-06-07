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WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника

WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника

В WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) задумали создать специального помощника с искусственным интеллектом (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами.

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