WhatsApp планирует создать специального ИИ-помощника

В WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) задумали создать специального помощника с искусственным интеллектом (ИИ) для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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