Север Пресс

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Александр Ломоносов
    Другой ему говорит "В следующей жизни отдохнёшь!"                        -Да ты мне тоже самое в прошлой говорил!ВЦИОМ: 90% россия...
  • Александр Ломоносов
    Вспомнился анекдот на эту тему:.                                                           Разговаривают два буддиста...ВЦИОМ: 90% россия...
  • Степан Капуста
    Естественный отбор...На Ямале на факто...

Диетолог Диксон: Молоко с куркумой избавит от изжоги

Диетолог Диксон: Молоко с куркумой избавит от изжоги

Изжога чаще всего может возникнуть у человека после плотного обеда. В этом случае неприятный симптом говорит о развитии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, сообщило РИА ФАН со ссылкой на комментарий диетолога Мелани Диксон для издания «The Sun».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх