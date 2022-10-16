Диетолог Диксон: Молоко с куркумой избавит от изжоги

Изжога чаще всего может возникнуть у человека после плотного обеда. В этом случае неприятный симптом говорит о развитии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, сообщило РИА ФАН со ссылкой на комментарий диетолога Мелани Диксон для издания «The Sun».