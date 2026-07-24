В Рязани неизвестны владельцы 130 жилых домов

Администрация областного центра помогает жителям подтвердить права собственности. На основании архивных материалов находят людей, не подавших документы в ЕГРН, и информируют о возможности переоформить бумаги.
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