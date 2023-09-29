Возвращение оркестра. Где и когда пройдут новые концерты

20 000 пусть самых-самых опытных бойцов войну не выиграют. Пока вся армия не "заиграет" слаженно, толку будет мало.

НС Крокодилов

я раньше думал - ну почему у нас в России не создадут свой "Легион этранже" ? Ну вот пока я думал - другие взяли и создали. И видимо получилось намного лучше, чем у Французов.