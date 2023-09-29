Медвежий угол
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Медвежий угол

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Возвращение оркестра. Где и когда пройдут новые концерты

Возвращение оркестра. Где и когда пройдут новые концерты

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Если бы наши враги имели нормальное образование, то они бы знали главный и фундаментальный закон природы, который гласит, что энергия не может исчезнуть, она лишь переходит в другие формы.

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Комментарии
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Кошмар
20 000 пусть самых-самых опытных бойцов войну не выиграют. Пока вся армия  не &quot;заиграет&quot; слаженно, толку будет мало.
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1 д.
НС Крокодилов
я раньше думал - ну почему у нас в России не создадут свой &quot;Легион этранже&quot; ?   Ну вот пока я думал - другие взяли и создали. И видимо получилось намного лучше, чем у Французов.
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1 д.
НК
НС Крокодилов
Р.Вагнер. Прелюдия к третьему акту оперы &quot;Лоэнгрин&quot; - мощная, воодушевляющая музыка.
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1 д.

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