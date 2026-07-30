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ЕЦУПИС о падении комиссионных доходов на 8% год к году: «Это прежде всего связано с сокращением онлайн-платежей в пользу букмекеров»

В Едином ЦУПИСе прокомментировали падение комиссионных доходов на 8% год к году. Оператор получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов.

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