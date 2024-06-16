Театр абсурда
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Театр абсурда

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Враг готовит главный удар: Запад уже не скрывает главную цель

Враг готовит главный удар: Запад уже не скрывает главную цель

Свержение Владимира Путина - задача-минимум для врагов России, заявил Генри Сардарян. Он указал, что Запад уже одержал две большие победы над Москвой, и теперь встаёт вопрос, будет ли третья?   Западные политики на сегодня уже и не скрывают, что одна из их главных целей в рамках противостояния с Россией - это ликвидация конституционного строя в нашей стране, заметил в программе "Царьград.

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