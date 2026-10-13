В украинской Виннице прошли похороны Кашпировского

© Станислав Красильников/РИА Новости Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронили рядом с его родителями и дочерью в украинской Виннице.
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