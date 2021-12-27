Происшествия

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Задержаны еще двое участников вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году

Задержаны еще двое участников вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году

Главным следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году.

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