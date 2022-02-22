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В АТОР заявили, что цены на отдых за границей в период майских праздников могут вырасти

В АТОР заявили, что цены на отдых за границей в период майских праздников могут вырасти

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что цены на отдых в период майских праздников могут вырасти на 30-50 процентов.

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