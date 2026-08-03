В Калуге раскрыли дело о смертельном избиении 20-летней давности

В Калуге раскрыли дело о смертельном избиении местного жителя 20 лет назад. По данным следствия, в апреле 2006 года в подъезде дома по улице Пушкина было обнаружено тело 54-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
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