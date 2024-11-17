В Архангельской области мер поддержки многодетных семей становится всё больше

Министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Торопов рассказал о федеральных и региональных программах, действующих в сфере семейной политики, областных мероприятиях по сохранению и популяризации традиционных семейных ценностей, а также о совершенствовании системы мер социальной поддержки семей с детьми.