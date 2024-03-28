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Закон и Порядок

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Юристы: жителям России может грозить уголовная ответственность за лайки

Юристы: жителям России может грозить уголовная ответственность за лайки

Также под статью попадают репосты и неоднозначные заявления в Сети. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что жителям России может грозить уголовная ответственность за лайки, репосты и неоднозначные заявления в Сети.

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