Юристы: жителям России может грозить уголовная ответственность за лайки

Также под статью попадают репосты и неоднозначные заявления в Сети. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что жителям России может грозить уголовная ответственность за лайки, репосты и неоднозначные заявления в Сети.
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