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«Рэшфорду нужно быть очень осторожным, когда он ведет себя как незаменимый. Кладбища полны незаменимых людей». Пол Паркер о переговорах Маркуса и «МЮ» по контракту

«Рэшфорду нужно быть очень осторожным, когда он ведет себя как незаменимый. Кладбища полны незаменимых людей». Пол Паркер о переговорах Маркуса и «МЮ» по контракту

Пол Паркер дал Маркусу Рэшфорду совет относительно переговоров по контракту с «Манчестер Юнайтед».  «Очень важно, что «Ман Юнайтед» преуспевает в продлении контракта с Маркусом Рашфордом, потому что он забивает много голов.

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