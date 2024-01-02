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Три атаки за день: в Белгороде новые жертвы ударов ВСУ

Три атаки за день: в Белгороде новые жертвы ударов ВСУ

17 ракет были выпущены по Белгороду со стороны Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, за 2 января город подвергся трем ракетным атакам — все они были выпущены из РСЗО «Ольха» и были подавлены.

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