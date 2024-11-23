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Роспотребнадзор вводит запрет на продажу БАДов с мелатонином и симетиконом: причины и последствия для аптек

Роспотребнадзор вводит запрет на продажу БАДов с мелатонином и симетиконом: причины и последствия для аптек

Роспотребнадзор вводит запрет на продажу БАДов с мелатонином и симетиконом: причины и последствия для аптек Юлия ЧелкановаВ последние годы биологически активные добавки (БАДы) стали популярными среди потребителей, стремящихся улучшить свое здоровье и качество жизни.

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