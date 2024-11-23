Роспотребнадзор вводит запрет на продажу БАДов с мелатонином и симетиконом: причины и последствия для аптек Юлия ЧелкановаВ последние годы биологически активные добавки (БАДы) стали популярными среди потребителей, стремящихся улучшить свое здоровье и качество жизни.