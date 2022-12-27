Экс-депутат ЕП Филиппо жёстко раскритиковал Зеленского за выступление перед "фантомным" конгрессом

Флориан Филиппо прокомментировал выступление украинского лидера в Вашингтоне.Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо осудил выступление главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне, заявив, что тот выступал перед "фантомным" Конгрессом.