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Экс-депутат ЕП Филиппо жёстко раскритиковал Зеленского за выступление перед "фантомным" конгрессом

Экс-депутат ЕП Филиппо жёстко раскритиковал Зеленского за выступление перед "фантомным" конгрессом

Флориан Филиппо прокомментировал выступление украинского лидера в Вашингтоне.Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо осудил выступление главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне, заявив, что тот выступал перед "фантомным" Конгрессом.

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