В УрФУ обучили нейросети находить болезни глаз с точностью до 97%

Специалисты из Уральского Федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Германии и Австралии создали датасет для нейросетей, который позволяет им определять заболевания глаз, приводящих к развитию слепоты, по снимкам оптической когерентной томографии (ОКТ).
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