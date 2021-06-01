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“Путин нас унижает”: польские политики пожаловались на Москву из-за самолета

“Путин нас унижает”: польские политики пожаловались на Москву из-за самолета

“Путин нас унижает”: польские политики пожаловались на Москву из-за самолета AlexCoder“Путин нас унижает”: польские политики пожаловались на Москву из-за самолета AlexCoder В Республике предполагают, что Кремль инцидентами с лайнерами якобы проверяет иммунную систему Евросоюза Сотрудники правоохранительных органов РФ сняли с варшавского авиарейса бывшего директора "ОткрытойРоссии" (НПО, признанной нежелательной в России) Андрея Пивоварова длятого, чтобы подчеркнуть беспомощность польских служб и дипломатии.

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