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ScienceNet: китайские ученые создали материал для эффекта невидимости

ScienceNet: китайские ученые создали материал для эффекта невидимости

Китайские ученые из Школы оптоэлектронных наук и инженерии Университета электронных наук и технологий, включая доцента Ван Дуншэна и профессоров Вэй Чена и Чжэн Юнхао, разработали инновационный материал, способный изменять свой цвет в зависимости от условий окружающей среды.

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