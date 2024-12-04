ScienceNet: китайские ученые создали материал для эффекта невидимости

Китайские ученые из Школы оптоэлектронных наук и инженерии Университета электронных наук и технологий, включая доцента Ван Дуншэна и профессоров Вэй Чена и Чжэн Юнхао, разработали инновационный материал, способный изменять свой цвет в зависимости от условий окружающей среды.