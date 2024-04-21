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Вести Севастополь

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3-я пожарно-спасательная часть Города-Героя Севастополя отметила 90 летие

«Не каждый способен посвятить свою жизнь такому благородному делу, как спасение других. Вы и в мирное время выполняете боевые задачи, и от ваших умелых действий зависят жизни и судьбы многих жителей и гостей города-героя Севастополя», — отметил в своей поздравительной речи директор Департамента общественной безопасности города Севастополя Алексей Краснокутский.

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