3-я пожарно-спасательная часть Города-Героя Севастополя отметила 90 летие

«Не каждый способен посвятить свою жизнь такому благородному делу, как спасение других. Вы и в мирное время выполняете боевые задачи, и от ваших умелых действий зависят жизни и судьбы многих жителей и гостей города-героя Севастополя», — отметил в своей поздравительной речи директор Департамента общественной безопасности города Севастополя Алексей Краснокутский.