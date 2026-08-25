Публикация финансовых результатов «В2В-РТС» по МСФО за 1 полугодие 2026 года

Российская электронная торговая площадка «В2В-РТС», входящая в число ведущих операторов корпоративных и государственных закупок, 25 августа 2026 года публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие 2026 года.
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