Публикация финансовых результатов «В2В-РТС» по МСФО за 1 полугодие 2026 года

Российская электронная торговая площадка «В2В-РТС», входящая в число ведущих операторов корпоративных и государственных закупок, 25 августа 2026 года публикует промежуточную консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за первое полугодие 2026 года.