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Президент России отметил рост экономических возможностей Петербурга

Президент России отметил рост экономических возможностей Петербурга

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области необходимо продолжать наращивать экономические возможности, сказал в ходе совещания по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации президент России Владимир Путин.

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