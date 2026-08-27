В Британии заявили о кибератаке на аэропорты после «анонса нападения России» Началось. После обвинений в адрес России в якобы подготовке чуть ли не прямого нападения, .
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В Британии заявили о кибератаке на аэропорты после «анонса нападения России» Началось. После обвинений в адрес России в якобы подготовке чуть ли не прямого нападения, .
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