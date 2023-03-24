В Югре сотрудниками полиции задокументирован факт получения взятки должностным лицом бюджетной организации

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ХМАО-Югре выявлен факт получения незаконного денежного вознаграждения в крупном размере заместителем директора одного из дошкольных образовательных учреждений города Сургута.